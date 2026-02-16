País
Seguro foi de Montemor-o-Velho a Coimbra e Abrunhosa pediu "medidas" para lá de "colinho"
Começando por Montemor-o-Velho e terminando em Coimbra, Seguro acompanhou os trabalhos dos autarcas e ouviu as preocupações das populações, sem nunca prestar declarações aos jornalistas. Da autarca Ana Abrunhosa ouviu que se impõem "medidas" para além de "colinho".
António José Seguro saiu pela primeira vez para o terreno, esta segunda-feira, enquanto presidente da República eleito. Começando por Montemor-o-Velho e terminando em Coimbra, Seguro acompanhou os trabalhos dos autarcas e ouviu as preocupações das populações, sem nunca prestar declarações aos jornalistas.
De visita aos locais mais afetados pelo mau tempo no baixo Mondego, Seguro começou a visita em Montemor-o-Velho, logo de manhã, passando por Pereira e Ereira.Sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, António José Seguro ouviu as preocupações das populações e de autarcas do concelho.
Depois de ter passado uma semana no seu gabinete no Palácio de Queluz, onde manteve contacto com autarcas, Seguro esteve na rua durante cerca de seis horas “para ouvir as pessoas e recolher informação”.
“É o meu dever inteirar-me da situação”, afirmou Seguro à chegada ao Celeiro dos Duques de Aveiro, na vila de Pereira, depois de alguns residentes lhe terem pedido para “fazer alguma coisa” por eles. Jornal da Tarde | 16 de fevereiro de 2026
O presidente eleito seguiu depois em direção à freguesia de Ereira, que está isolada há duas semanas. Seguro atravessou o leito de cheia num transporte dos fuzileiros e almoçou na localidade que se transformou numa autêntica ilha nos últimos dias.
Depois de visitar um lar de idosos, almoçou na associação da povoação e percorreu algumas das ruas de Ereira, onde a água já começou a descer.
Seguro pediu informações sobre o estado das infraestruturas e sobre as fiscalizações feitas aos diques e disse que "a segurança das pessoas tem de ser garantida”. “O Estado tem de ter essa responsabilidade", asseverou.
António José Seguro terminou o périplo pelas zonas afetadas pelas cheias em Coimbra, onde se reuniu com a autarca Ana Abrunhosa e visitou locais que sofreram danos com ameaças de derrocadas.Seguro recusou falar com os jornalistas, mas em conversa com os moradores reforçou que não quer que o tema saia da agenda.
Já Ana Abrunhosa agradeceu a presença de Seguro, mas avisou que mais do que visitas são precisos meios para as autarquias resolverem os problemas.
“Não precisamos de colinho, precisamos de medidas”, disse Abrunhosa aos jornalistas. António José Seguro viu reforçada a sua vitória no domingo, depois de ter vencido em todas as localidades que adiaram as eleições presidenciais devido ao mau tempo.
Seguro venceu as presidenciais com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, e foi o mais votado em 306 dos 308 concelhos, segundo os resultados finais provisórios.
O sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa toma posse a 9 de março.
