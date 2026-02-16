Seguro foi de Montemor-o-Velho a Coimbra e Abrunhosa pediu "medidas" para lá de "colinho"

Sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, António José Seguro ouviu as preocupações das populações e de autarcas do concelho.



Jornal da Tarde | 16 de fevereiro de 2026

Seguro recusou falar com os jornalistas, mas em conversa com os moradores reforçou que não quer que o tema saia da agenda.



António José Seguro saiu pela primeira vez para o terreno, esta segunda-feira, enquanto presidente da República eleito. Começando por Montemor-o-Velho e terminando em Coimbra, Seguro acompanhou os trabalhos dos autarcas e ouviu as preocupações das populações, sem nunca prestar declarações aos jornalistas.De visita aos locais mais afetados pelo mau tempo no baixo Mondego, Seguro começou a visita em Montemor-o-Velho, logo de manhã, passando por Pereira e Ereira.Depois de ter passado uma semana no seu gabinete no Palácio de Queluz, onde manteve contacto com autarcas, Seguro esteve na rua durante cerca de seis horas “para ouvir as pessoas e recolher informação”.O presidente eleito seguiu depois em direção à freguesia de Ereira, que está isolada há duas semanas.Depois de visitar um lar de idosos, almoçou na associação da povoação e percorreu algumas das ruas de Ereira, onde a água já começou a descer.António José Seguro terminou o périplo pelas zonas afetadas pelas cheias em Coimbra, onde se reuniu com a autarca Ana Abrunhosa e visitou locais que sofreram danos com ameaças de derrocadas.“Não precisamos de colinho, precisamos de medidas”, disse Abrunhosa aos jornalistas.António José Seguro viu reforçada a sua vitória no domingo, depois de ter vencido em todas as localidades que adiaram as eleições presidenciais devido ao mau tempo.O sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa toma posse a 9 de março.