Surto de língua azul. PS acusa Governo de postura "irrealista" e quer reunião urgente

Os deputados socialistas consideram que a reunião é "inadiável" perante a "falta de medidas" e, além de apoio financeiro aos produtores, sublinham a importância de avançar com uma campanha de vacinação do Efetivo Ovino Nacional.Ouvido pela Antena 1, Nelson Brito, deputado que coordena o PS na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, diz que o cenário é "devastador" e acusa o Governo de não estar a par da realidade da situação no terreno."Só há paralelo com aquilo que foi o surto da peste suína africana nos anos 60. Este é o relato que nos estão a dar no campo os criadores e os agricultores que fazem da pecuária o seu modo de vida", diz.O deputado socialista mostra-se ainda preocupado com os números que têm vindo a público: "Nós estamos com um grande efetivo de mortes que não tem paralelo com aquilo que são os números que, até agora, foram oficializados. Por outro lado, também os serviços de recolha de cadáveres - os SIRCA - não têm, obviamente, capacidade de resposta para aquilo que está a acontecer".Sobre as declarações do ministro da Agricultura, que assegurou que há um milhão de euros disponíveis para reembolsar os produtores pelo custo da vacina e apelou a que reportem as mortes associadas à doença da língua azul, Nelson Brito fala em "algum irrealismo" naquela que tem sido a "narrativa" de José Manuel Fernandes."É preciso reforçar as verbas para a vacinação e, por outro lado, também é preciso calcular os prejuízos que já ascendem a mais de 6 milhões de euros", acrescenta o socialista, que, em declarações à Antena 1, recusa ainda que as verbas disponibilizadas sejam suficientes: "Um milhão de euros para a vacinação é manifestamente pouco para aquilo que são as necessidades de vacinação do efetivo ovino que existe no país".