Triagem de grávidas. Urgências registam atrasos na resposta da linha SNS 24

"Temos recebido um ou outro relato de que há atrasos na resposta da linha SNS 24", afirma Diogo Ayres de Campos à Antena 1.O médico diz que o tempo é "maior para atender as chamadas", sem especificar qual o tempo, mas sublinha que "é algo que terá de ser corrigido rapidamente".

Para que este modelo funcione, em que a urgência apenas atende situações consideradas urgentes, Diogo Ayres de Campos aponta que o atendimento do SNS 24 terá de ser célere, referindo também a importância das consultas abertas nos centros de saúde.





Entre as 7h00 e as 9h00, o tempo de espera exibido nos ecrãs das pulseiras laranja e amarela esteve sempre a zeros, enquanto apenas por volta das 9h00 as pulseiras verdes registavam cerca de 50 minutos de espera.