Audições do caso das gémeas luso-brasileiras retomadas no Parlamento

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Os trabalhos tinham sido suspensos por causa da discussão do Orçamento do Estado, mas os deputados retomam o fio à meada e no centro do debate mantém-se António Lacerda Sales.



Várias das personalidades ouvidas até agora apontam responsabilidades ao antigo secretário de Estado da Saúde na marcação da primeira consulta das duas crianças, que foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um dos medicamentos mais caros do mundo.



O Chega já avançou com um requerimento obrigatório para voltar a chamar Lacerda Sales ao Parlamento.