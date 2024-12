BE convoca 14.ª Convenção Nacional para 31 de maio e 01 de junho de 2025 em Lisboa

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda convocou hoje a 14.ª Convenção Nacional do partido para 31 de maio e 01 de junho do próximo ano, em Lisboa.

A data foi anunciada pela coordenadora nacional do partido, Mariana Mortágua, em conferência de imprensa, num hotel em Lisboa, após a reunião da Mesa Nacional, órgão máximo entre convenções.

Interrogada sobre se pretende voltar a apresentar uma lista à Mesa Nacional do partido na próxima convenção, Mariana Mortágua respondeu apenas: "Sobre a convenção, veremos. O prazo de apresentação de moções é no dia 03 de fevereiro, agora cabe ao Bloco de Esquerda organizar-se, fazer o debate interno e também as propostas depois à direção do partido".

Na última convenção, realizada em 27 e 28 maio de 2023, Mariana Mortágua foi escolhida pelo partido como coordenadora nacional, sucedendo a Catarina Martins que ocupou este cargo durante uma década e é atualmente eurodeputada.

A lista `A`, apresentada por Mariana Mortágua à Mesa Nacional conseguiu 67 dos 80 lugares deste órgão, vencendo a moção `E`, cujo porta-voz foi Pedro Soares, que ficou com 13.