Eleições EUA. PCP critica acentuado nível de degradação do sistema político

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, a chefe da bancada comunista, Paula Santos, reiterou que as eleições norte-americanas revelaram "uma acentuação da degradação do sistema política dos Estados Unidos da América, que se arrogam o direito de querer dar lições de democracia ao mundo".



Questionada sobre a resposta devida da Europa, a deputada defendeu que "não pode ser um caminho de reforço do militarismo".



"Nem pode ser, a pretexto destes resultados, o caminho de se avançar numa perspetiva quase de transformação num bloco militar complementar à NATO. O que é necessário é o respeito pelos povos, pelos seus direitos, de soluções pacíficas para os conflitos e combatendo este caminho armamentista, de militarização", considerou.