Eugénia Correia. Chefe do Gabinete do ministro das Infraestruturas ouvida pela comissão de inquérito à TAP

A comissão parlamentar de inquérito à TAP está a ouvir Eugénia Pinheiro, chefe do Gabinete do ministro das Infraestruturas, depois de, durante a tarde ter sido ouvido Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba que acusou o Governo de mentir sobre os acontecimentos no Ministério.

Mais atualizações

20h15 - À questão sobre o momento em que foi "agredido Frederico Pinheiro", antes ou depois de os elementos do ministério tentarem recuperar a sua mochila, Eugénia Correia respondeu que explicou ao ex-adjunto que não poderia levar o computador do ministério, mas que Frederico Pinheiro insistiu em colocá-lo na mochila e manifestou a intenção de o levar consigo.

Frederico Pinheiro ouvido durante a tarde



Durante a tarde desta quinta-feira foi já ouvido Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, em sede de comissão parlamentar de inquérito. Foram cinco horas de perguntas e respostas para clarificar os acontecimentos em torno de um computador levantado por Frederico Pinheiro no Ministério das Infraestruras.





No final da audição, o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, concordou em entregar o telemóvel de serviço à Polícia Judiciária para tentar recuperar mensagens apagadas no âmbito de uma intervenção que disse ter sido pedida pela chefe de gabinete.



"O telemóvel foi formatado por mim, até porque continha informação classificada e que, de imediato, obviamente, fui apagando do meu telemóvel após o meu afastamento do Ministério das Infraestruturas", referiu Frederico Pinheiro.



O presidente da comissão de inquérito, António Lacerda Sales, explicou que, para que a comissão ficasse com o telemóvel, seria necessário comunicar aos órgãos de polícia criminal para recolher o equipamento, a menos que o ex-adjunto entendesse entregá-lo à polícia, sob assinatura da comissão de inquérito.



Frederico Pinheiro, depois de conferenciar com o seu advogado João Nabais, acabou por concordar com esta sugestão.



"Fica então assim definido", respondeu Lacerda Sales. O telemóvel ficará guardado num cofre no Parlamento até ser entregue à Polícia Judiciária.