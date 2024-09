Fuga de Vale de Judeus. Leitão Amaro aponta "falta de recursos do sistema prisional"

O executivo tem demorado a reagir ao sucedido, que colocou em causa o funcionamento do sistema prisional português. Rita Júdice tinha remetido declarações para quando estivesse na posse de todos os dados.Questionado sobre a fuga dos reclusos, durante uma visita ao novo centro de atendimento de imigrantes,O responsável, que também já vinha de trás, circunstância que já "era conhecida" e para a qual o executivo está a "tomar medidas".

Palavras que contrariam declarações do diretor de Serviços Prisionais, que provocaram diversas críticas.

O antigo ministro, Fernando Negrão, já havia referido que a fuga seria uma consequência da falta de investimento no sistema prisional português.Faltam guardas prisionais, mas falta também uma reorganização das estruturas, considerou o social-democrata e antigo ministro da Justiça no segundo Governo de Passo Coelho e também antigo diretor-nacional da PJ.Os cinco reclusos, considerados perigosos, que fugiram, na manhã de sábado, do estabelecimento prisional de Alcoentre, no concelho da Azambuja, continuam a monte.