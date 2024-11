INEM. Medina acusa Governo de procurar "bodes expiatórios"

"É uma tentativa de induzir em erro, porque esse dinheiro nunca foi retirado ao INEM, sempre foi, e é do INEM", acentuou Fernando Medina, para acusar Leitão Amaro de estar a tornar-se num "especialista em tentar criar factos alternativos".

No habitual comentário no canal Now, o antigo ministro explicou que no final de 2023 o INEM tinha 43 milhões de euros de verbas não investidas.

Seis milhões com destino à aquisição de novas viaturas e cerca de 36 milhões que faziam parte de um programa comunitário para poder adquirir meios de apoio.O INEM terá deixado esse dinheiro em certificados especiais de Dívida de Curto Prazo, dentro da Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública.





Medina garante que o presidente do INEM podia requisitar essa verba para realizar qualquer despesa.