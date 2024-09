JSD anuncia propostas na coesão territorial e bolsas para ensino superior

As propostas vão ser apresentadas pelo presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), João Pedro Louro, no encerramento da Universidade de Verão, iniciativa de formação de jovens que termina hoje em Castelo de Vide (Portalegre).

De acordo com um comunicado de imprensa da estrutura jovem do PSD, a coesão territorial e o acesso ao Ensino Superior serão prioridades de intervenção da `jota` no Orçamento do Estado para o próximo ano.

A primeira proposta da JSD visa a abertura de uma delegação da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) no interior do país, com uma equipa especializada na atração e alocação de fundos e investimento para territórios de baixa densidade populacional.

"Esta delegação é um passo crucial para combater o despovoamento e criar novas oportunidades económicas no interior do país", refere o presidente da JSD, João Pedro Louro.

A segunda proposta que hoje será anunciada no encerramento da "rentrée" dos sociais-democratas passa pela revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior, aumentando o limiar de elegibilidade dos estudantes.

"Queremos garantir que mais estudantes possam aceder ao ensino superior, independentemente da sua situação socioeconómica, promovendo uma educação mais justa e acessível para todos", justifica o líder da JSD, no comunicado de imprensa.

João Pedro Louro foi eleito presidente da JSD em junho e estas propostas constavam na sua moção de estratégia global e serão oficializadas durante a discussão do Orçamento do Estado para 2025.

Na sessão de encerramento da Universidade de Verão do PSD, vão intervir, além do líder da JSD, o diretor da iniciativa, o antigo eurodeputado Carlos Coelho, e o presidente do PSD, Luís Montenegro.