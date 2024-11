Ministro da Defesa diz que estão a aumentar candidaturas às Forças Armadas

Na intervenção inicial insistiu que o executivo está a ser capaz de tomar medidas em áreas onde não se mexia há décadas e dá conta de aumentos no recrutamento no Exército, Marinha e Força Aérea.No Parlamento, Nuno Melo reforçou também o compromisso do Governo em cumprir até 2029 a meta da NATO de alocar dois por cento do Produto Interno Bruto em Defesa. Um compromisso que, diz o ministro, já é visível no Orçamento do Estado para o próximo ano.Nuno Melo numa audição no âmbito da discussão do Orçamento do Estado na especialidade que está a ser marcada por trocas de acusações entre o Governo e o Partido Socialista. O ministro tem apontado o que diz ser uma gestão desastrosa do anterior executivo PS em matéria de defesa nacional.