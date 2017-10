Moção de censura: acompanhe o debate em direto

16h10: CDS-PP diz que verbas anunciadas não são suficientes



A líder centrista diz que o partido considera que as verbas anunciadas não são suficientes para todo o esforço de reconstrução que é necessário, lançando o desafio ao primeiro-ministro para aprovar um envelope financeiro robusto para enfrentar a situação.



Assunção Cristas perguntou a António Costa se estava de facto disponível para ajudar nesta luta contra os fogos, dizendo que “enquanto primeiro-ministro já ninguém acredita que seja capaz de o fazer. Já teve ocasião para isso e desperdiçou-a”.



16h08: Cristas acusa Costa de "não ter estatura para ser primeiro-ministro"



A líder do CDS-PP veio dizer que a atitude de António Costa neste debate, em que não proferiu "nem sequer uma palavra humana e faz daqui um palco para o seu Conselho de Ministros, para mim é muito claro: não tem estatura para ser primeiro-ministro".



Assunção Cristas reitera que nos últimos incêndios o Governo voltou a ter as mesmas falhas, dizendo que Costa não assumiu responsabilidades depois do relatório da Comissão Técnica Independente. Cristas voltou a dizer que Costa não pediu desculpas e por várias vezes disse que o primeiro-ministro não assumiu responsabilidades políticas.



O primeiro-ministro "não pode deixar de pedir desculpas", o que não tem a ver com desculpas pessoais.



16h00: Assunção Cristas diz que nomeações que fez foram baseadas na competência



Em resposta aos ataques da esquerda, Assunção Cristas diz que a diferença em relação ao atual Governo é que “há nomeações por competência e outras por amigos”.



Cristas diz que os socialistas vieram baixar o Orçamento da Proteção Civil porque os orçamentos de 2016 e 2017 ficam abaixo dos orçamentos do Governo anterior.



15h57: Deputada do PS ataca trabalho de Cristas enquanto ministra



Jamila Madeira acusou Assunção Cristas, enquanto ministra da Agricultura, de não ter dado atenção à floresta. “Agora, pasme-se, pede ação, quando nada fez”, reforçou dizendo que os territórios do interior foram abandonados pelo anterior Governo, dando exemplo da retirada dos tribunais.



“Esta moção de censura não resolve a nenhum dos problemas, quando nos devíamos unir nesta guerra”, diz Jamila Madeira.



16h10: Hugo Soares - PSD



Hugo Soares termina a questionar se o primeiro-ministro, perante a situação dos incêndios, merece a confiança dos portugueses para governar.



"O senhor não tem a confiança deste parlamento" e por isso não apresentou um "moção de confiança".



Hugo Soares: "Foi a sua soberba, a a sua incompetência, a sua insensibilidade" que levou à manutenção "na Administração Interna uma ministra que implorava para sair porque sabia que não estava em condições políticas e quem sabe pessoais de garantir a autoridade que a pasta exigia".



"O Governo falhou, o Estado falhou e o senhor primeiro-ministro falhou".



Hugo Soares afirmou que o PS tem a "responsabilidade pela tragédia que aconteceu em Pedrógão".



15h58: João Paulo Correia - PS



"Não estamos interessados no passa culpas. Todos devem assumir as suas responsabilidades. Por isso condenamos o oportunismo político desta moção de censura".



João Paulo Correia lembra que Assunção Cristas esteve no Governo entre 2011 e 2015, como tal, afirmou, o CDS também tem 2explicações a dar ao país e aos portugueses sobre as causas da dimensão da tragédiados incêndios". É altura de confrontar, acrescentou, a Sr. deputada por "aquilo que não fizeram, por aquilo que fizeram de errado e por aquilo que desfizeram em matéria de capacidade de resposta dos serviços do Estado na gestão da floresta e na prevenção e combate aos incêndios florestais".



João Paulo Correia: "Esta moção faz lembrar o provérbio que diz: quando se aponta um dedo a alguém, ficam três apontados à própria".



15h41: “É agora o tempo de executar”, diz Costa



O primeiro-ministro defende uma reforma, sem ruturas e descontinuidades. “Encaremos juntos este desígnio”, diz Costa aos deputados.



“Nada pode ficar como dantes”, reitera Costa no encerramento da sua intervenção.



15h38 - António Costa elenca as medidas tomadas no último Conselho de Ministros



15h35: “Remendos legislativos”



O primeiro-ministro diz que a reforma da floresta que apresentou tem consistência e estrutura, que vai além de “mediáticos remendos legislativos”.



15h 32: “Esgotou o nosso modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais”



O efeito cumulativo da falta de prevenção estrutural, abandono do interior e alterações climáticas esgotaram o modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais.



António Costa diz ainda que há medidas que têm de ser de longo prazo, e envolvem compromisso de todos.



15h30: Tarefas urgentes definidas por António Costa



O primeiro-ministro diz que o que é necessário agora é fazer justiça às vítimas, reconstruir casas e repor a atividade das empresas são algumas das prioridades apresentadas por António Costa.



O chefe do executivo elencou várias medidas de apoio às vítimas das tragédias de Pedrógão Grande que estão no terreno, destacando que 61 casas estão já recuperadas e 90 em curso, lembrando que a reforma da floresta foi também aprovada em junho.





15h 29: “A assunção de responsabilidades não pode ser um ritual de expiação”



O primeiro-ministro reitera que o que é necessário é tomar medidas depois da tragédia.



15h28: Costa: “Estamos aqui hoje porque a responsabilidade face às tragédias dos incêndios tem de ter consequências”



Esta a frase com que António Costa iniciou a sua intervenção em resposta a Assunção Cristas.



“O Governo aqui está a assumir-se como o primeiro responsável perante a Assembleia da República”, diz o primeiro-ministro.



15h27: António Costa começa a responder



15h26: Cristas: “Não deixar passar em branco esta vergonha nacional”



Assunção Cristas terminou assim a sua intervenção em que justificou a apresentação da moção de censura.



“Omissão envergonhar-nos-ia, enquanto Parlamento”, considerou Assunção Cristas, insistindo que é necessário apurar responsabilidades.



A bancada do CDS-PP foi a única que, novamente, aplaudiu Assunção Cristas.A líder do CDS disse ainda que as medidas aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário já vêm tarde.A líder do CDS diz que o Estado falhou duplamente, já que depois do incêndio de Pedrógão os incêndios de outubro voltaram a ser uma tragédia. Cristas acusa o primeiro-ministro de, mais uma vez, falhou na prevenção quando se sabia que o fim de semana de 15 de outubro iria ser de risco elevado.Intervenção da líder centrista foi aplaudida pela bancada do CDS-PP.Assunção Cristas diz que o primeiro-ministro recusou-se obstinadamente mudar a estrutura do Governo e recusou-se a pedir desculpa e a assumir a responsabilidade.Assunção Cristas diz que esta é a única forma de prestar homenagem a quem morreu “às mãos de um Estado incompetente”.A líder do CDS- PP diz que esta era uma tragédia evitável, citando o relatório da Comissão Técnica Independente para dizer que deveriam ter sido acionados meios de combate que estavam à disposição.A líde do CDS reitera que o Estado falhou na proteção das pessoas e do território nos incêndios de junho e outubroEstas falhas têm um custo inimaginável, inédito. 110 pessoas perderam a vida”, diz CristasAssunção Cristas será a primeira a falar na Assembleia da República para expor as razões para a apresentação da presente moção de censura.O CDS-PP apresentou a moção de censura ao Governo como "ato de indignação política" dos portugueses pelas "falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017". "Se melhor razão não houvesse para a moção do CDS, ela resultou na confissão do Governo, com a demissão da ministra da Administração Interna, o pedido desculpa do primeiro-ministro, o Conselho de Ministros", disse o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães.O debate decorre hoje, na AR, com o CDS-PP a prometer ao mesmo tempo propostas em várias áreas da governação.Na moção -- o CDS-PP considera que "as medidas anunciadas para o médio e longo prazo não justificam a omissão no curto prazo" e que, no período entre as duas tragédias, "o primeiro-ministro não se mostrou disponível para assumir as responsabilidades políticas" já contidas no relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho.