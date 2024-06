"Não é apenas por ele ser português". Montenegro enumera razões para apoio a Costa

“Estamos fortementerelativamente à possibilidade de o dr. António Costa poder vir desempenhar nos próximos dois anos e meio a função de presidente do Conselho”, declarou o chefe de Governo aos jornalistas em Paris, onde se encontra esta quarta-feira com o presidente francês.Luís Montenegro reforçou que este empenho “não é apenas por ele ser português”.“É por ele ser português,”, enumerou.E é ainda por, “na função específica de coordenador do Conselho Europeu, ter a habilitação para construir as pontes que são necessárias entre os Estados-membros e até entre algumas sensibilidades político-partidárias diferentes”, acrescentou.

“Não confio em mais nenhum”

Sobre as críticas dos que “insistem em confundir” o seu apoio a Costa “com a conflitualidade política interna” e com o facto de ter sido líder da oposição ao Governo socialista do ex-primeiro-ministro, Montenegro assegurou que os planos são distintos.“Os planos não se confundem e os portugueses e as portuguesas ainda recentemente,”, afirmou.O primeiro-ministro acredita que mesmo os portugueses que não concordaram com o desempenho de António Costa nessas funções “compreendem que é do interesse do país e da Europa” que ele seja o escolhido para o Conselho., vincou.Montenegro disse ainda esperar que na próxima semana, no conselho formal, a eleição possa ficar fechada, já que esse entendimento significará que a Europa “está unida, coesa, para iniciar este novo ciclo político nas instituições europeias para os próximos cinco anos”, período que se prevê desafiante.Em França para ser recebido pelo presidente francês, o primeiro-ministro Luís Montenegro disse que deverá ter ocasião de conversar com Emmanuel Macron sobre este tema.“Teremos ocasião de abordar todo o contexto das relações bilaterais, que são multifacetadas. Portugal tem uma comunidade de mais de um milhão de portugueses aqui em França, temos relações históricas, económicas, culturais, que é importante desenvolver”, declarou.