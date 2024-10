OE2025. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos voltam a reunir-se esta quinta-feira

A reunião vai acontecer na residência oficial do primeiro-ministro ao final do dia, depois do debate quinzenal na Assembleia da República, que está marcado para as 15h00.









Na semana passada, o chefe de Governo e o líder do PS estiveram reunidos pela primeira vez para discutir o Orçamento do Estado para 2025. No final, Pedro Nuno Santos reforçou que o PS recusaria qualquer documento orçamental com as alterações previstas ao IRS Jovem e IRC





O PS garante que não irá viabilizar um Orçamento que "tenha como pressuposto, as alterações ao regime de IRS e IRC propostas pelo Governo ou qualquer modelação dessas propostas”.







Pedro Nuno Santos propôs ao primeiro-ministro que a margem orçamental destinada pelo Governo ao IRS Jovem seja aplicada "em mais habitação, no aumento das pensões e num regime de exclusividade para os médicos no Serviço Nacional de Saúde”.





Em resposta, o primeiro-ministro acusou o PS de apresentar uma proposta "radical e inflexível" , ao querer "fazer substituir o programa do Governo pelo programa do Partido Socialista".





Garantiu que o Governo não iria abdicar da sua "política económica", mas assegurou que o executivo apresentaria uma contraproposta.