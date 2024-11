Pensões. CDS-PP pede "prudência", PS garante que não há desequilíbrio orçamental com aumento extraordinário

"Temos de ser prudentes e temos de ser responsáveis. O mundo está num lugar perigoso e é importante que os governantes tenham responsabilidade. É evidente que o PCP e, neste caso, com uma enorme cumplicidade do PS, tem muito poucas preocupações orçamentais e com as contas públicas equilibradas", afirmou Paulo Núncio que, no programa Entre Políticos , foi questionado sobre a proposta apresentada pelo PS para um aumento extraordinário e permanente das pensões na ordem dos 1,25%.De acordo com o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo de Pedro Passos Coelho, o pedido do grupo parlamentar do PSD para que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) avalie o impacto da medida proposta pelos socialistas - e que deve ser viabilizada depois do anúncio da abstenção por parte do Chega - é um sinal de preocupação."Temos dúvidas sobre a estimativa orçamental que foi apresentada pelo PS, por isso é importante que a UTAO analise e verifique, de facto, quais são os impactos não só no próximo ano, mas nos anos futuros", considera Paulo Núncio. E acrescenta: "Se for votada a proposta incluída no OE contém um compromisso do Governo de fazer um suplemento extraordinário de pensões. E, eu estou convencido de que vamos ter essas condições".Eurico Brilhante Dias, deputado e ex-líder parlamentar do PS, garante que a proposta para aumentar as pensões em 1,25% não cria dificuldades orçamentais ao Executivo da AD e critica as mais recentes declarações do ministro das Finanças, Miranda Sarmento."Quer o Conselho de Finanças Públicas, quer a própria União Europeia, dizem que, em 2025, Portugal crescerá em torno de 0,4%. O ministro das Finanças disse mesmo que o país não estava em circunstâncias de ter saldos orçamentais muito elevados. Aliás, aquilo que aparentemente parece é que cada vez que a oposição faz uma proposta que tem alguma despesa, o cenário macroeconómico é uma desgraça", afirmou o deputado em declarações à Antena 1.O socialista sublinha, no entanto, que o PS não pode acompanhar a proposta do PCP para um aumento mais substancial das pensões de reforma. "Com grande ponderação, nós achamos completamente impossível aumentar adicionalmente as pensões em 1800 milhões de euros, tal como propõe o PCP (...) Agora, nas pensões mais baixas, onde há grandíssimas dificuldades, nós temos a obrigação de olhar para a margem orçamental que temos e de, progressivamente, fazer aumentos extraordinários", justifica.Quanto à decisão do PSD de solicitar uma avaliação da proposta sobre as pensões à UTAO, Eurico Brilhante Dias espera que a estrutura que dá apoio aos deputados "continue a ser isso" e que "não seja participante no processo político".O PCP propõe um aumento de 5% de todas as pensões com uma subida mínima de pelo menos 70 euros, mas abre a porta a um voto favorável à proposta do PS para o aumento de pensões de reforma.