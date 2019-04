Brexit. António Costa receia que nova extensão não seja suficiente

Joana Raposo Santos - RTP11 Abr, 2019, 09:29 / atualizado em 11 Abr, 2019, 10:04 | Europa-Reino Unido

“O que eu acho que é absolutamente essencial é evitar a todo o custo uma saída desordenada”, sublinhou Costa. “Quer os 27, quer o Reino Unido, esse é o cenário que todos rejeitamos, acho que é um fator de confiança importante para os cidadãos (…), para as empresas e para o desenvolvimento da atividade económica”.



António Costa defendia uma extensão ainda mais longa, mas disse estar “satisfeito” com o desfecho do Conselho Europeu.

Assumiu, no entanto, que houve “diferentes visões” durante o Conselho Europeu sobre aquela que seria a data indicada para a conclusão do Brexit, com líderes a defender uma extensão mais curta."Eu acho que neste momento temos todos de nos rever na posição comum que foi acordada a 27. Acho que algo que tem sido positivo em toda esta negociação é que, nem sempre tendo os mesmos pontos de vista,", declarou.António Costa frisou ainda que a continuidade do Reino Unido da UE por mais seis meses significou a aceitação de algumas condições, nomeadamente a da participação nas eleições Europeias e a da cooperação com a União até à data de saída.“As garantias foram muito claras quanto àquilo que era essencial, que era que, permanecendo o Reino Unido na União Europeia, agirá como um parceiro leal, com uma cooperação sincera, tendo em vista a persecução dos objetivos da União”, declarou, acrescentando que o Conselho tomou nota do compromisso que o Reino Unido assumiu.O primeiro-ministro português considera, no entanto, queCosta receia, assim, que a 31 de outubro os líderes voltem ao Conselho Europeu para tirar “uma conclusão semelhante” à da cimeira da última noite.Caso o Reino Unido consiga chegar a um acordo para o Brexit até à data da nova extensão, a saída realizar-se-á no dia seguinte, a 1 de novembro, dia em que a futura Comissão Europeia entrará em funções, relembrou Costa.