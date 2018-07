Tesla pede a fornecedores para devolverem dinheiro

RTP23 Jul, 2018, 18:57 | Tecnologia

A empresa de carros elétricos pediu aos seus fornecedores, em comunicado, que reembolsassem uma parte dos pagamentos que já tinha efetuado em 2016. A notícia foi adiantada por The Wall Street Journal, que cita o comunicado enviado a um dos fornecedores na semana passada.



Não é claro qual a quantia que a Tesla pediu aos fornecedores, já que o jornal The Wall Street Journal apenas a descreve como “significativa”. No entanto, sabe-se que o objetivo do pedido é tornar a empresa rentável.



Os títulos da Tesla caíram 5,7 por cento para 295,64 dólares pelas 9h39 de hoje em Nova Iorque.



No início deste mês, as ações da Tesla baixaram 3,5 por cento. Isto aconteceu depois de um episódio em que Elon Musk utilizou o Twitter para chamar de “pedófilo” a um mergulhador que ajudou a resgatar 12 crianças numa gruta da Tailândia.

Pedido não é usual

Segundo a Bloomberg, a Tesla recusou comentar o conteúdo do comunicado. No entanto, confirmou que está a tentar obter reduções de preços junto dos fornecedores, por forma a financiar certos projetos.



De acordo com a empresa, estes pedidos fazem parte das negociações de compra para melhorar a sua vantagem competitiva, numa altura em que o fabricante está a aumentar a produção do seu “Model 3”, segundo adianta o jornal The Wall Street Journal.



Vários consultores de cadeias de fornecimento declararam ao jornal norte-americano que, por vezes, os construtores de automóveis pedem uma redução no preço de um contrato atual, ou prometem um novo contrato com o fornecedor, para criarem um fundo para novos investimentos.



No entanto, afirmam que não é usual pedir-se um reembolso por trabalho anterior, como o jornal The New York Times descreve.



“É simplesmente absurdo e só demonstra que a Tesla está desesperada”, afirmou Dennis Virag, um consultor de produção que trabalhou para a indústria automóvel durante 40 anos.



No entanto, nem todos concordam com esta posição, acreditando que a Tesla exerce um determinado poder sobre os seus fornecedores.



“O tipo de peças que utiliza é diferente dos outros fabricantes, e, em alguns casos, pode ser o seu único cliente. Se a Tesla for à falência, esses fornecedores perdem tudo”, afirmou Koji Endo, um analista automóvel na SBI Securities, à Bloomberg.