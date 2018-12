Uso de dados. DECO avança com ação judicial contra Facebook

Carlos Santos Neves - RTP01 Dez, 2018, 15:37 | Tecnologia

Em nota conhecida este sábado, a DECO afirma que a ação judicial é “sustentada pelos direitos consagrados pela lei e em vários instrumentos, estudos e relatórios que permitem perceber o valor dos dados e dos perfis de cada indivíduo”.



“Cada consumidor português com perfil no Facebook deve receber uma indemnização pelo uso indevido dos seus dados”, lê-se no site da DECO.

Cambridge Analytica

A DECO e outras associações da Bélgica, Espanha e Itália estiveram reunidas com o Facebook em abril deste ano, na sequência do caso da empresa Cambridge Analytica, que processou dados de milhões de utilizadores do Facebook tendo em vista impulsionar a eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos.



A Defesa do Consumidor reclama assim “uma compensação a determinar pelo tribunal, mas nunca inferior a 200 euros por consumidor, e por ano de registo nesta rede social”.Ou seja, uma vez que a rede social está “disponível em Portugal desde 2008, a compensação poderá ascender aos dois mil euros para os utilizadores com perfil desde essa data”.“Os consumidores que pretendam receber esta compensação através da mediação da DECO devem preencher o formulário disponível no seu, juntando-se aos mais de 16.000 já inscritos”, indica a associação.A DECO sublinha que os utilizadores que não estejam inscritos “podem ter de contactar o Ministério da Justiça para verem os seus créditos reconhecidos”.No seu portal, a Associação para a Defesa do Consumidor escreve que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, “prometeu às associação de consumidores de Portugal, Brasil, Espanha e Itália que ia avaliar uma possível compensação às pessoas cujos dados tenham sido abusivamente utilizados por outras aplicações” ligadas à rede social.“Até à data não há qualquer proposta, pelo que a DECO avança para tribunal, à semelhança das associações de consumidores europeias, OCU, Test Achats e Altroconsumo”, vinca a Defesa do Consumidor.“Para a DECO, esta prática de recolher dados sem a devida informação e o consentimento explícito do consumidor contradiz a regulamentação sobre a privacidade, bem como a proteção dos consumidores”, remata.