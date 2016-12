Guiné-Bissau já prepara a CAN2017

Na manhã desta quarta feira partiram de Lisboa para Bissau vários jogadores a atuar em equipas portuguesas que representarão a Guiné-Bissau na CAN2017, a Taça das Nações Africanas de futebol que decorrerá no Gabão.



A jornalista da RDP África Paula Borges esteve no aeroporto Humberto Delgado e fez a reportagem junto de algumas caras conhecidas do futebol português.



Quinze dos 26 selecionados jogam em clubes portugueses. Os destaques da lista de Baciro Candé vão para os avançados João Mário Fernandes (Desportivo de Chaves), Abel Camará (Belenenses), Aldair Baldé (Olhanense) e José "Turbo" Correia (Tondela).



Lista dos 26 jogadores:



Guarda-redes: Jonas Mendes (Salgueiros, Port), Rui Dabo (Cova da Piedade, Port) e Papa Mbaye (Agua Dulce, Espanha).



Defesas: Emanuel Mendy (Ceahul, Roménia), Rudinilson Brito e Silva (Lechia Gdansk, Polonia), Juary Soares (Mafra, Port), Agostinho Soares (Sporting Covilhã, Port), Mamadu Candé (Tondela, Port), Eridson Umpeça (Freamunde, Port), Tomás Dabó (Arouca, Port).



Médios: Nanísio Soares (Felgueiras, Port), José Lopes (Levadiakos, Grécia), Boucundji Cá (Stade Reims, França), Tony Brito e Silva (Levadiakos, Grécia), Piqueti Brito (Braga B, Port), Idrissa Camará (Avelino, Itália), Jean Paul Mendy (Quevily-Roun, França), Francisco Santos Júnior (Stomgodset, Noruega), Sene Dabó (Operário Lagoa, Port) e Sana Camará (Académico Viseu, Port).



Avançados: João Mário Fernandes (Chaves), Abel Camará (Belenenses), Aldair Baldé (Olhanense) e José "Turbo" Correia (Tondela), Frederic Mendy (Ulsan Hyundai, Coreia do Sul) e Leocísio Júlio Sami (AAkhisar, Turquia).



A Guiné-Bissau integra o grupo A com os Camarões, Burkina Faso e Gabão, com quem abre a competição no dia 14 de janeiro.