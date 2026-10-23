Académico de Viseu quer aguentar ataque inicial do Sporting e somar pontos

“O que acredito que vai acontecer é uma entrada forte do Sporting, muito forte mesmo. Uma equipa que vai tentar que o Académico não consiga ter bola e creio que vamos ter alguma dificuldade na fase inicial do jogo”, admitiu Bruno Pinheiro.



O técnico acredita que, se a equipa conseguir resistir aos primeiros 20 minutos, que espera “muitos fortes” do adversário, poderá depois começar a fazer o seu jogo e equilibrar a partida.



O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da nona jornada, com o Sporting, que se realiza no Estádio José Alvalade, no domingo, pelas 20:30.



“A qualidade do Sporting está lá, a todos os níveis. Jogadores muito talentosos tecnicamente, muito rápidos, fortes no contacto físico, a grande maioria deles, portanto, é um adversário que em temos individuais é fortíssimo”, salientou.



Bruno Pinheiro destacou ainda que, o Sporting, “ofensivamente, é uma equipa extremamente difícil de travar” e “tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande”, portanto, “é uma qualidade coletiva associada a uma qualidade individual”.



O técnico principal do Académico de Viseu, não quis, no entanto, salientar as qualidades e pontos menos bons da sua equipa, para “não entregar nada ao adversário” e optou por “ficar caladinho”.



“Temos noção das nossas capacidades e limitações, mas vou guardá-las para mim”, disse.



Bruno Pinheiro salientou que “o futebol é rico nas surpresas” e reconheceu que o Sporting é o favorito para o jogo, mas isso não o impediu de assumir que a sua equipa “acredita que é possível” pontuar.



“Iremos tentar, de acordo com as nossas armas e com a análise que fizemos do adversário, apresentar uma equipa que irá criar dificuldades ao adversário e, obviamente, o grande objetivo é trazer de lá pontos”, assumiu Bruno Pinheiro.



Ainda assim, reconheceu que se trata de um “jogo de dificuldade máxima, mas também existe ambição e o desejo de ganhar” por parte do Académico de Viseu.



Para si, “a melhor forma de defender é jogando com bola” e, por isso, se o Académico de Viseu “quiser fazer um jogo competente, competitivo e com capacidade para discutir o resultado” terá de “jogar com bola e esse é o desafio”.



“Se quisermos ter hipóteses de trazer pontos, acho que a organização ofensiva, o jogo com bola, vai ser muito importante e vamos ter que ter essa capacidade. Também sabemos que, por muito que joguemos à bola, dificilmente teremos mais posse de bola e estamos preparados mentalmente para sofrer, mas também estamos preparados para quando nos derem oportunidade de jogar com ela, vamos fazer tudo”, adiantou.



O Académico de Viseu soma 14 pontos e ocupa o sétimo lugar e, no domingo, pelas 20:30, desloca-se a casa do Sporting, que soma 18 pontos e segue na terceira posição, num jogo arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.