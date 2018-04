Adeptos do FC Porto receberam equipa em clima de festa

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Abr, 2018, 07:37 / atualizado em 30 Abr, 2018, 08:50 | 1.ª Liga

Com frases como "a cidade do Porto merece isto", "Porto allez, allez", "lutámos contra a corrupção", "Ó Conceição faz do Porto campeão", centenas de adeptos dos "dragões" juntaram-se em comemoração de um título que dão por garantido.



A delegação do FC Porto aterrou pouco depois da meia-noite, e era aguardada em festa no aeroporto, num espaço repleto de adeptos com bandeiras, que não pararam de cantar até avistarem os futebolistas.





Da comitiva o primeiro a sair foi o dirigente Reinaldo Teles, ligado há largos anos ao clube, mas foi quando o presidente do clube, Pinto da Costa, surgiu, alguns minutos depois, que a multidão se manifestou de forma mais ruidosa.Brahimi, Alex Telles e Felipe foram os primeiros jogadores a surgirem na zona de saída, secundados por Casillas, Marega, Óliver, e restante comitiva, e também eles em ambiente de euforia, aos saltos e a cantarem.Mas foi com dificuldade que jogadores e restante comitiva passaram numa espécie de corredor, rodeados por adeptos que praticamente invadiram o espaço e os abafaram nos festejos, com palmadas, abraços, empurrões e a necessidade de os tocarem, antes de os futebolistas alcançarem o autocarro.O FC Porto venceu no domingo à tarde o Marítimo, com um golo do maliano Moussa Marega, aos 89 minutos, e ficou, a duas jornadas do final, com mais cinco pontos do que os seus perseguidores, Benfica e Sporting.Os "dragões", que têm vantagem no confronto direto com águias" e "leões", podem garantir o título antes de entrarem em campo no domingo, caso no sábado o dérbi de Alvalade, da 33.ª jornada, termine empatado.No dérbi, caso vença uma das equipas, ao FC Porto bastará conquistar um ponto no domingo, na receção ao Feirense.