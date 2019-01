Alberto Bueno reforça o Boavista por empréstimo do FC Porto

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 17:41 | 1.ª Liga

Bueno formou-se no Real Madrid e ingressou no FC Porto na temporada 2015/16, quando o também espanhol Julen Lopetegui era o treinador, mas nunca se fixou na primeira equipa.



Na sua primeira época como jogador portista, Bueno efetuou oito jogos e marcou dois golos e, depois disso, participou em mais 38 encontros, tendo apontado dois golos.



No seu currículo, constam ainda passagens pelo Derby County, de Inglaterra, Rayo Vallecano, de Espanha (apontou 17 golos numa temporada, ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo e Messi) e Valladolid.



Bueno é o terceiro reforço garantido este mês pelo Boavista, depois do extremo brasileiro Perdigão, de 27 anos, que representava o Desportivo de Chaves, e do médio ofensivo brasileiro Gustavo Sauer, ex-Botev Plovdiv.



Em sentido contrário, o médio David Simão deixou o Boavista e assinou pelo clube belga Royal Antwerp, o avançado Vasco Paciência, de 18 anos, vinculou-se ao Benfica, e o avançado Ibra Koneh, recrutado esta época no Lusitânia de Lourosa, foi emprestado ao Estoril-Praia.



No mesmo dia do anúncio de Bueno, o Boavista revelou que rescindiu o contrato com o treinador Jorge Simão.