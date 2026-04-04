Álvaro Pacheco acredita em nova quebra de invencibilidade frente ao Benfica

"Temos oportunidade de ganhar e vamos com essa vontade e crença. O FC Porto ainda não tinha perdido e perdeu na nossa casa. Para quem duvida do valor e da nossa capacidade, nós acreditamos que seremos capazes de imprimir a primeira derrota do Benfica", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

A última derrota dos `encarnados` no campeonato aconteceu precisamente em Rio Maior, na edição passada, e Álvaro Pacheco frisou várias vezes a sua crença, sem dúvidas na resposta que o Casa Pia vai dar, após duas semanas sem competição.

"Gostamos deste tipo de jogos, onde temos de impor a nossa ambição e coragem, e mantermo-nos focados no que controlamos. Sabemos que vamos encontrar um adversário de máxima exigência, nos quais os pequenos pormenores podem fazer toda a diferença. Queremos dar resposta ao crescimento que a equipa tem tido. Estas duas semanas foram importantes, teremos a oportunidade de o demonstrar ao mais alto nível. Acredito que este adversário vai perder connosco", sublinhou.

Com oito jogos e 24 pontos ainda por disputar, precisamente os que têm até agora, os `gansos` permanecem numa luta `acesa` pela manutenção na elite, com Álvaro Pacheco a estabelecer os "33 ou 34 pontos" como a meta pontual no final.

"Temos de ter a responsabilidade do momento e a importância da altura em que estamos. Acreditamos que 33 ou 34 pontos podem chegar para atingir o objetivo. Temos oito encontros para o alcançar e eu estou convicto que vamos claramente conquistar esses pontos. Até acredito que vamos superar esse número", realçou.

Ainda a dois dias do duelo, o guarda-redes Ricardo Batista continua a ser `carta fora do baralho`, devido a lesão, enquanto o médio Ofori está em dúvida e o extremo Severina já recuperou de lesão, mas ainda treina de forma condicionada.

"Olho muito para o valor coletivo da equipa. Lesões, castigos e baixa de forma são coisas que acontecem. Temos de trabalhar a equipa toda e confiar neles. O `onze` do Casa Pia será o melhor para este jogo. Sei o que temos vindo a desempenhar e construir desde que estamos cá. Vamos dar uma resposta capaz", afiançou.

O Casa Pia, 15.º colocado, com 24 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 65, na segunda-feira, às 20:45, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 28.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

DYRP // PFO

Lusa/Fim