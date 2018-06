André Villas Boas é o novo diretor desportivo do Rio Ave

Lusa Comentários 29 Jun, 2018, 15:35 | 1.ª Liga

Com o anterior diretor apresentado hoje no FC Famalicão, da II Liga, em funções executivas na SAD, a direção presidida por António Silva Campos escolheu o antigo jogador, que entrou pela primeira vez no clube aos nove anos de idade.



"Está no clube onde começou muito jovem, onde foi capitão e depois esteve no ‘scouting'", afirmou o líder vila-condense na publicação no canal youtube do emblema de Vila do Conde.



André Vilas Boas, de 35 anos, pendurou as chuteiras no final da época 2016/17 depois de 13 épocas a representar o clube, intervaladas com saídas para o FC Porto, Marítimo e Portimonense.



Em declarações ao canal, o novo diretor desportivo disse ter uma "sensação ótima", explicado que aceitou o convite da direção com a "paixão, além do trabalho, que tem pelo clube".



´É desafiante pela marca que o Miguel [Ribeiro] deixou", confessou Villas Boas que prometeu trabalhar para elevar o Rio Ave "a outros patamares", mesmo que o atual "já seja ótimo".