António Fiúza pede sensatez e justiça para o Gil Vicente

Mário Aleixo - RTP 09 Mai, 2018, 12:28 | 1.ª Liga

Em causa a integração do Gil Vicente já na próxima temporada na I Liga, depois de um imbróglio, conhecido por “caso Mateus”, que em 2006 levou à descida administrativa do Gil Vicente, em detrimento do Belenenses.



Em declarações ao jornalista David Carvalho, o antigo líder do clube de Barcelos enumerou quatro razões para que seja feita justiça ao clube minhoto.





António Fiúza espera que impere o bom senso, após 12 anos em que “fizeram batota e prejudicaram o clube e a cidade”.O ex-dirigente disse que não está a ver o Gil Vicente a jogar no futebol amador com um estádio da qualidade do que o clube possui.O presidente honorário do clube de Barcelos reflete e desabafa: “Quem vai comprar lugares anuais e ver jogos do Gil Vicente no campeonato de Portugal!”Por fim António Fiúza referiu que “é incalculável o valor a pagar ao Gil Vicente pelos prejuízos causados” mas acabou por dizer que “o que for menos de 10 milhões é um mau negócio para o clube”.