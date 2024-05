Armando Evangelista salienta vontade de terminar época do Famalicão com dignidade

Armando Evangelista salientou que os `encarnados` estão empenhados em criar dificuldades, uma vez que, "enquanto for matematicamente possível", acredita que tudo farão para manter acesa a esperança de conquistar o título.

"Independentemente de termos a questão competitiva praticamente resolvida, temos a ambição de entrar sempre para vencer. A nossa guerra é terminar a época com dignidade. Queremos jogar olhos nos olhos com o Benfica para promover os nossos jogadores, mostrar qualidade e tentar vencer. Tudo isto sabendo que o Benfica não vai querer entregar a decisão do campeonato e vai fazer tudo por tudo para prolongar a incerteza, até porque matematicamente ainda tudo é possível", frisou.

O técnico famalicense salientou ainda a motivação extra que este tipo de jogos acarreta e destacou a importância do público para ajudar os jogadores na tarefa de vencer.

"Em termos anímicos a equipa está a responder como sempre respondeu, sabendo que nestes jogos existe sempre uma motivação adicional. Por isso, parece-me que estão reunidas as condições para fazermos um bom jogo. Vamos ter um estádio cheio. Pode ser mais um fator motivacional para poder ajudar a que possamos ganhar estes jogos", afirmou ainda.

Armando Evangelista abordou ainda a questão da renovação de contrato e da restante equipa técnica, adiando para o final da época qualquer tomada de decisão.

"Estou tranquilo sobre isso. Quando terminar a época provavelmente vou-me sentar com o presidente e iremos avaliar o que fizemos, porque fui contratado para ser treinador do Famalicão durante dois meses. Até lá, há coisas muito mais importante do que o meu futuro. Não adianta uma das partes querer muito uma coisa se a outra não quer. Por isso, é importante a troca de ideias, saber o que o outro lado pretende e como avalia o meu trabalho e o da minha equipa técnica", esclareceu ainda o treinador.

O Famalicão, em oitavo lugar, com 36 pontos, recebe, às 20:30 de domingo, o Benfica, segundo classificado, com 76, numa partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

JYA // VR