Arouca, Moreirense e Tondela tentam fuga à descida

Mário Aleixo - RTP 17 Mai, 2017, 08:04 | 1.ª Liga

Com o Nacional já despromovido falta saber quem acompanhará a equipa madeirense na descida de divisão.



À entrada para a última jornada sabe-se que das três equipas uma descerá de divisão.



Os jogos em que estarão envolvidas realizam-se no domingo a partir das 18h00 e são: Estoril-Arouca, Tondela-Sp. Braga e Moreirense-FC Porto.



Nesta altura a classificação das três formações é a seguinte: Arouca 15º lugar, 32 pontos, Moreirense 16º, 30 pontos e Tondela 17º, 29 pontos.



Perante estes números as contas que se podem fazer a quatro dias de distância da realização dos jogos são as seguintes:



Arouca garante a permanência se:



- vencer ou empatar com o Estoril;



-perder com o Estoril e o Moreirense e/ou Tondela perder ou empatar.



Moreirense garante a permanência se:



- vencer o FC Porto;



- empatar e o Tondela não ganhar:



- perder e o Tondela não empatar.



Tondela garante a permanência se:



- vencer o Sp. Braga e o Arouca perder;



- vencer o Sp. Braga e o Moreirense empatar ou perder;



- Empatar e o Moreirense perder.