Assembleia Geral do Santa Clara aprova orçamento de 100 mil euros para 2018/19

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 16:27 | 1.ª Liga

Rui Cordeiro diz que a prioridade é cumprir a reestruturação financeira do clube, apesar de se ter registado um saldo negativo na época anterior.



"As contas foram negativas na ordem dos 163 mil euros, pelo pagamento das dívidas à administração tributária e ao fundo de garantia salarial e à amortização do passivo. Não existem receitas, existem despesas, temos o fisco em dia, segurança social em dia, fornecedores numa situação estável e essa é a realidade do Clube Desportivo Santa Clara", disse.



O presidente do clube que compete na I Liga de futebol, que é também presidente da SAD, assumiu ainda a existência de um passivo na ordem dos oito milhões de euros.



“O passivo do clube rondará os oito milhões de euros, dos quais 2,6 da SAD do Santa Clara, mas o que há a relevar é a trajetória de recuperação de saneamento financeiro que iniciámos no mandato anterior e que estamos a continuar neste mandato”, afirmou.



Na AG do Santa Clara, que decorreu na sede do clube, em Ponta Delgada, compareceram cerca de 70 sócios.



O orçamento serve essencialmente para assegurar “os custos da formação” e outras despesas como “água, luz e gás”, sendo que os custos da equipa profissional saem do orçamento da SAD.



Segundo Rui Cordeiro, segue-se agora a AG da SAD, que "deverá decorrer em novembro".