Associação Chapecoense de Futebol vai participar na Eusébio Cup

RTP 07 Jun, 2017, 20:27 / atualizado em 07 Jun, 2017, 20:28 | 1.ª Liga

"A edição de 2017 terá um forte simbolismo. Na madrugada de 29 de novembro de 2016, uma tragédia aérea voltou a abalar o mundo do futebol. O avião em que viajava a equipa brasileira da Associação Chapecoense de Futebol caiu quando estava prestes a chegar ao seu destino, o aeroporto de Medellín, onde no dia seguinte estava previsto jogar a final da Copa Sul-Americana com os colombianos do Atlético Nacional", pode ler-se no site oficial do Benfica.