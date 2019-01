Avançado argentino Nicolás Veléz é o primeiro reforço de inverno do Belenenses

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 14:43 | 1.ª Liga

O jogador, de 28 anos, chega aos ‘azuis’ proveniente do Negeri Sembilan e depois de passagens por Espanha, Singapura, Croácia, Tailândia e Índia, onde, de resto, foi colega do atual treinador do Belenenses, Silas, e de Simão Sabrosa e Miguel Garcia, no NorthEast United, em 2015.



A SAD do Belenenses não revelou a duração do vínculo do primeiro reforço de ‘inverno’, que, na quarta-feira, já tinha anunciado, na rede social Facebook, a mudança para o sétimo classificado da I Liga, através de três fotos com a camisola dos ‘azuis’, no Estádio Nacional.