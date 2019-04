Avançado Gelson Dala regressa no Rio Ave para receção ao Vitória de Guimarães

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 17:38 | 1.ª Liga

O internacional angolano falhou o último compromisso da equipa, na derrota por 3-0 frente ao Sporting, por estar em Vila do Conde por empréstimos dos ‘leões’, mas regressa agora à lista dos eleitos do técnico Daniel Ramos, podendo ser uma das surpresas no ‘onze' inicial.



Em sentido inverso, o treinador do Rio Ave abdicou do defesa direito Nadjack, um dos habituais titulares, por opção técnica.



Nélson Monte, ainda a recuperar de lesão, é única baixa na formação vila-condense para este desafio.



O Rio Ave, nono classificado com 32 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto com 45, no domingo, a partir das 15:00.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor



- Defesas: Júnio Rocha, Rúben Semedo, Borevkovic, Messias e Afonso Figueiredo.



- Médios: Tarantini, Filipe Augusto, Jambor, Diego Lopes e Fábio Coentrão.



- Avançados: Bruno Moreira, Ronan, Gelson Dala, Galeno, Gabrielzinho, Carlos Júnior e Nuno Santos.