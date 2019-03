Aves e Boavista em luta apertada pelos pontos

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2019, 07:53 / atualizado em 01 Mar, 2019, 07:53 | 1.ª Liga

As duas formações encontram-se em fases distintas da época, uma vez que os '"axadrezados" vão à Vila das Aves depois de quatro jogos sem perder, tendo vencido três desses jogos, todos em casa, e empatado na visita ao Desportivo de Chaves (1-1).



Por seu lado, os detentores da Taça de Portugal venceram três dos últimos seis jogos, ainda que venham de um empate com o Portimonense (1-1) e uma derrota com o Benfica (3-0), após uma ligeira recuperação no final de janeiro.



A equipa da casa soma 22 pontos e é 16.ª, o primeiro dos lugares de descida, sendo que tem três equipas à sua frente com 23.



As "panteras" somam 26 pontos e, caso voltem a vencer fora de portas, o que aconteceria pela primeira vez desde a visita a Portimão na primeira jornada (2-0), podem subir provisoriamente ao nono lugar, ultrapassando Rio Ave e Portimonense, com 28.



Na primeira volta, as duas equipas encontraram-se no Estádio do Bessa séc. XXI à sétima jornada, com um golo na própria baliza de Bruno Gomes a dar a vitória à equipa da casa, mas ambas as formações apresentaram então treinadores diferentes.



Os maus resultados levaram à saída de Jorge Simão do Boavista, sendo substituído por Lito Vidigal, que começara a época no Vitória de Setúbal, enquanto José Mota também saiu, abrindo caminho a Augusto Inácio.







Para este jogo os avenses têm Falcão lesionado e Braga castigado.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador adjunto do Aves, João Tavares, referiu que a chave do sucesso estará na paciência e nas bolas paradas.





Do lado dos forasteiros há três lesionados: Helton Leite, Sparagna e Rafael Costa.





No lançamento do desafio o técnico dos boavisteiros, Lito Vidigal, vê o jogo como mais uma final que a sua equipa quer vencer.







O jogo tem início marcado para as 20h30, no Estádio CD Aves.





O encontro será acompanhado com informações regulares na Antena 1 com o jornalista Paulo Vidal.



Programa da 24.ª jornada

Desportivo das Aves -- Boavista, 20h30.Nacional -- Tondela, 15h30.Moreirense -- Vitória de Setúbal, 18h00.FC Porto -- Benfica, 20h30.Belenenses -- Feirense, 15h00.Desportivo de Chaves -- Santa Clara, 15h00.Rio Ave -- Sporting de Braga, 17h30.Sporting -- Portimonense, 20h00.Vitória de Guimarães -- Marítimo, 20h15.