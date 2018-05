Aves e Chaves procuram fechar campeonato com dignidade

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Mai, 2018, 08:09 / atualizado em 11 Mai, 2018, 08:09 | 1.ª Liga

As duas equipas têm a situação definida na classificação mais lugar menos lugar e tentarão neste desafio o melhor resultado de forma a terminar a competição com sinal mais.



Os avenses partem em 13.º lugar e, em caso de vitória, podem igualar o Belenenses na 11.ª posição.



A formação avense apresenta-se na máxima força mas com a mente virada para o jogo da final da Taça de Portugal, com o Sporting, a 20 de maio.



O treinador José Mota na conferência de imprensa de antevisão do encontro não escondeu que a equipa que irá apresentar esta noite será muito diferente da habitual já a pensar no jogo do Jamor.



Os flavienses partem para o desafio na 6.ª posição e o mais que podem desejar é manter essa posição com a obtenção e um triunfo.



Do lado dos trasmontanos Platiny e Perdigão estarão ausentes a cumprir castigo.



O técnico Luís Castro disse não esperar facilidades e denotou o desejo de ver a equipa fechar o campeonato no sexto lugar.



O jogo tem o início marcado para as 20h30 no Estádio do Clube Desportivo das Aves.