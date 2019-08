Bas Dost e Sporting em rota de colisão. Jogador está magoado

RTP Comentários 20 Ago, 2019, 18:56 / atualizado em 20 Ago, 2019, 19:00 | 1.ª Liga

“As alegações de que existiram exigências de última hora da parte do jogador e/ou do seu agente são simplesmente falsas. A administracão da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube”, pode ler-se no comunicado emitido pelo empresário de Bas Dost, em resposta ao comunicado do clube revelado horas antes.







Gunter Nehaus revelou que Bas Dost "está magoado com o tratamento de que está a ser alvo publicamente".

O representante do holandês diz mesmo que o Sporting mancha "o profissionalismo e honestidade do melhor marcador nos últimos três anos".





Segundo Gunther Neuhaus, foi o "próprio Sporting que informou o jogador em julho que este tinha de ser transferido devido à incompatibilidade entre a situação financeira do clube e o seu salário, deixando claro que este não teria lugar na equipa no futuro”.



O desejo agora assumido de Bas Dost é "deixar o clube com dignidade, em bons termos".





“O jogador está magoado com o tratamento de que está a ser alvo publicamente. Deu tudo pelo Sporting e, após o terrível ataque a Alcochete, do qual foi a principal vítima, aceitou voltar ao Sporting. Tomou essa decisão após ser contactado pela administração então em funções. O jogador recusou ofertas muito mais lucrativas de outros clubes de topo para continuar de 'leão' ao peito”, pode ainda ler-se no comunicado do empresário.



“Exigências financeiras”

c/ Lusa

Um comunicado dos leões divulgado esta terça-feira avançou que "a Sporting SAD, que (...) também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi (...) surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência".A informação surge três dias depois de o Sporting ter anunciado o princípio de acordo com o clube alemão para a transferência do jogador, de 30 anos, que se vinculou ao emblema de Lisboa na época 2016/17, marcando 93 golos em 127 jogos."A administração da SAD mantém-se disponível para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes, mas permanecerá firme e intransigente na defesa dos interesses da Sporting SAD e imune a pressões mediáticas", sublinha.Na mesma nota, a SAD do clube de Alvalade revela que Bas Dost comunicou em maio ao treinador, o também holandês Marcel Keizer, que queria sair do Sporting.