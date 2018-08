Belenenses vence Rayo Vallecano na primeira edição dos Encontros Ibéricos

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 09:07 | 1.ª Liga

Na segunda e última partida resultante de uma parceria ibérica entre as ligas portuguesa e espanhola, os ‘azuis’ foram mais fortes na marca dos 11 metros, depois de na sexta-feira o Boavista ter sido derrotado pelo Getafe, precisamente nos penáltis, após um empate sem golos.



No derradeiro teste antes da estreia no campeonato, em Tondela, os 'azuis' apresentaram-se num 4x4x2 losango, com seis reforços de início, um dos quais Nuno Coelho, que empatou a partida antes dos 20 minutos, depois de Javi Guerra ter inaugurado o marcador, logo no arranque.



A formação dos arredores de Madrid, que venceu a última edição da II Liga espanhola, mostrou argumentos de qualidade, com Kakuta e Javi Guerra a ameaçarem a baliza protegida por Muriel, enquanto Henrique Almeida e Filipe Chaby também dispuseram de boas oportunidades para os ‘azuis’.



Apesar de uma etapa complementar bem menos dinâmica, o Rayo Vallecano poderia ter voltado à vantagem, mas nem Embarba nem Kakuta conseguiram desfeitear Muriel, o mesmo sucedendo a Kikas, que viu Abdoulaye evitar, em cima da linha, o golo do Belenenses.



Nos desempate da marca de grande penalidade, Nuno Coelho, Ljujic, Fredy e Kikas marcaram para os lisboetas, enquanto Diogo Viana falhou. Contudo, Muriel parou dois remates dos espanhóis, de Embarba e Trejo, este último numa tentativa totalmente falhada de imitar Panenka.



Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



Belenenses - Rayo Vallecano, 1-1 (4-3 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 1-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



Marcadores:



0-1, Javi Guerra, 04 minutos.



1-1, Nuno Coelho, 17.



Marcadores no desempate por grandes penalidades:



1-0, Nuno Coelho.



1-1, Abdoulaye.



2-1, Ljujic.



2-2, Kakuta.



3-2, Fredy.



3-3, Santi.



4-3, Kikas.



4-3, Embarba (defesa do guarda-redes).



4-3, Diogo Viana (à barra).



4-3, Trejo (defesa do guarda-redes).



Equipas:



- Belenenses: Muriel, Sagna (Diogo Viana, 46), Gonçalo Silva, Sasso, Zakarya (Reinildo, 53), Nuno Coelho, Dálcio (Ljujic, 53), Lucca (Eduardo Silva, 46), Filipe Chaby (Fredy, 46), Licá e Henrique Almeida (Kikas, 57).



(Suplentes: Mika, Eduardo Silva, Diogo Viana, Ljujic, Fredy, Reinildo e Kikas).



Treinador: Silas.



- Rayo Vallecano: Alberto García, Tito (Javi Rubio, 32, Advíncula, 59), Abdoulaye, Chechu Dorado (Martín, 46), Akiem (Alex Moreno, 46), Elustondo, Trejo, Pozo (Santi, 46), Kakuta, Embarba e Javi Guerra (Sergio Moreno, 59).



(Suplentes: Morro, Alex Moreno, Sergio Moreno, Javi Rubio, Martín, Santi, Advínclua, Lass Bangoura e Jonathan).



Treinador: Míchel Muñoz.



Árbitro: João Capela (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Silva (19), Nuno Coelho (81), Trejo (85) e Sergio Moreno (85).



Assistência: 1.487 espetadores.