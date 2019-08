Benfica começa defesa do título frente ao Paços de Ferreira

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2019, 10:52 / atualizado em 09 Ago, 2019, 11:00 | 1.ª Liga

Num Estádio da Luz que se prevê cheio, os encarnados procuram manter o bom momento, depois de uma excelente pré-temporada e da goleada imposta ao Sporting (5-0), na Supertaça.



O encontro entre dois campeões - Benfica da I Liga e Paços de Ferreira da II Liga - está marcado para as 21h30 de sábado, sendo certa a ausência de Gabriel nas “águias”, depois de se ter lesionado na Supertaça.





Esta será a 21.ª partida entre as duas equipas na Luz para o campeonato, com clara vantagem do Benfica, que venceu 19 vezes e apenas perdeu uma, em 2000/01, por 3-2.





Os castores tem a honra de visitar a Luz logo a abrir o campeonato e prepararam-se para isso, como se ficou a saber, depois da reportagem da RTP na Mata Real.











FC Porto tranquilo em Barcelos

Sporting tem deslocação de risco

SC Braga e Vitória embalados

Os outros jogos

O vice-campeão FC Porto também vai apadrinhar o regresso de uma equipa à I Liga, neste caso o Gil Vicente, que foi reintegrado no primeiro escalão, 13 anos depois de ter sido excluído devido ao “caso Mateus”, embora tenha tido passagem no primeiro escalão entre 2011 e 2015.O jogo de sábado está encaixado entre as duas partidas com o Krasnodar, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, surgindo três dias depois da visita à Rússia, onde os “dragões” venceram por 1-0.Em 18 deslocações a Barcelos, o FC Porto venceu 11 vezes, empatou três e perdeu em quatro ocasiões, a última das quais em 2011/12.Em teoria mais complicada será a tarefa do Sporting, que no domingo visita o Marítimo, uma semana depois da goleada sofrida na Supertaça e após uma pré-época em que não conseguiu qualquer triunfo.Sem poder contar com o médio defensivo Doumbia, expulso frente ao Benfica, o Sporting joga num terreno onde não vence há três temporadas.O Sporting de Braga, que trocou Abel Ferreira por Sá Pinto já durante a pré-temporada e jogou quinta-feira em casa do Brondby, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo vencido por 4-2, recebe no domingo o Moreirense, a grande surpresa da última temporada.Também na ressaca de uma jornada europeia, o Vitória de Guimarães, que jogou também na quinta-feira em casa do Ventspils, e ganhou por 3-0, visita no domingo o Rio Ave, outra equipa com ambições europeias.A edição 2019/20 da I Liga começa esta sexta-feira, com a receção do Portimonense ao Belenenses SAD, com a primeira jornada a fechar na segunda-feira com o jogo entre duas equipas que lutaram pela manutenção até às últimas jornadas da última época, o Vitória de Setúbal e o Tondela.O Famalicão, o outro recém-promovido, faz o seu regresso ao primeiro escalão com uma visita aos Açores, para defrontar no sábado o Santa Clara.No domingo, no outro encontro da ronda, o Boavista recebe o Desportivo das Aves.