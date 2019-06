Benfica confirma proposta do Atlético de Madrid por João Félix

RTP Comentários 26 Jun, 2019, 22:29 / atualizado em 26 Jun, 2019, 22:57 | 1.ª Liga

"A Sport Lisboa e Benfica –Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada".











"Mais se informa que o valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta. Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)".





O Benfica anunciou também que, caso a proposta seja aceite, o valor que o Atlético de Madrid vai pagar pelo passe do jogador vai ascender aos 120 milhões de euros líquidos.







João Félix apareceu na equipa principal do Benfica na temporada que 2018/19, lançado por Rui Vitória. Com poucas aparições na equipa do antigo treinador encarnado, foi com Bruno Lage que o jogador de apenas 19 anos se consolidou como titular. Félix venceu o campeonato português e marcou 20 golos em 43 jogos.



A equipa da Luz confirma que o clube espanhol fez uma proposta pelo jogador de 19 anos que está a ser analisada. De acordo com o comunicado na CMVM, a proposta chega aos 126 milhões de euros, decorrente do plano de pagamento que os espanhóis querem aplicar.