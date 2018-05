Benfica conquista segundo lugar: confira a classificação final da Liga portuguesa

RTP Comentários 13 Mai, 2018, 20:20 / atualizado em 13 Mai, 2018, 20:28 | 1.ª Liga

O Benfica garantiu este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Moreirense e beneficiar do desaire por 2-1 do Sporting no reduto do Marítimo.



Na Luz, o avançado brasileiro Jonas, de regresso ao onze, marcou o golo da vitória, o seu 34.º na prova, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num resultado que não provocou a descida do conjunto de Moreira de Cónegos.



Por seu lado, o Sporting, que só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica, perdeu na Madeira, onde Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, marcaram para os locais e Bas Dost, aos 32, para os 'leões'.



O Sporting de Braga acabou no quarto lugar, com 75 pontos, ao perder por 1-0 no reduto do Rio Ave, que já garantira o quinto posto e fechou a prova com 51 pontos. O golo foi da autoria de Tarantini, aos 42 minutos.



O Estoril Praia, com um empate no terreno do Feirense (0-0), e o Paços de Ferreira, derrotado na visita ao Portimonense (3-1), foram despromovidos à II Liga portuguesa de futebol.



Liga Portuguesa - Classificação Final



1. FC Porto - 88 pontos

2. SL Benfica - 81 pontos

3. Sporting CP - 78 pontos

4. Sporting Braga - 75 pontos

5. Rio Ave - 51 pontos

6. Chaves - 47 pontos

7. Marítimo - 47 pontos

8. Boavista - 45 pontos

9. Vitória de Guimarães - 43 pontos

10. Tondela - 38 pontos

11. Portimonense - 38 pontos

12. Belenenses - 37 pontos

13. Desportivo das Aves - 34 pontos

14. Moreirense - 32 pontos

15. Vitória de Setúbal - 32

16. Feirense - 31 pontos

17. Paços de Ferreira - 30 pontos

18. Estoril - 30 pontos