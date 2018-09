Benfica defende liderança da Liga em Trás-os-Montes

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Set, 2018, 08:12 / atualizado em 27 Set, 2018, 08:12 | 1.ª Liga

Os encarnados, que partilham o topo da classificação com o Sp. Braga, anteciparam a visita a Chaves para prepararem a segunda jornada da Liga dos Campeões, na qual vão jogar em casa do AEK de Atenas.



Uma das duas equipas ainda invictas na prova, o Benfica joga num terreno no qual venceu nas quatro últimas visitas e apenas perdeu três vezes em 15 encontros.



O treinador do Benfica, Rui Vitória, não poderá contar com João Félix e Salvio, com problemas físicos, num encontro em que poderá estrear o lateral francês Corchia.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Benfica, Rui Vitória, lembrou que o adversário é uma boa equipa.





Do lado dos flavienses há três jogadores em dúvida devido a lesões, William, Bressan e Hugo Basto,No lançamento da partida o técnico do Chaves, Daniel Ramos, espera um desafio duro mas diz que a equipa está preparada.O jogo terá por cenário o Estádio engenheiro Manuel Branco Teixeira e terá relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, reportagem do Nuno Braga e comentários de José Nunes.Depois de ter derrotado o Sporting (1-0) na última ronda, o Sp. Braga joga no domingo em casa do Belenenses, oitavo classificado.O campeão FC Porto, terceiro, a um ponto do topo, joga na sexta-feira em casa frente ao Tondela, 11.º, enquanto o Sporting, quinto, recebe o Marítimo, sexto, no sábado.