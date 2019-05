Benfica e FC Porto desatam o nó do título de campeão

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2019, 10:03 / atualizado em 17 Mai, 2019, 10:03 | 1.ª Liga

A grande decisão está marcada para amanhã (sábado), a partir das 18h30, na 34.ª e última jornada da I Liga, com vantagem do Benfica, que frente aos açorianos, 12.ºs classificados, até pode perder e ser campeão, se o FC Porto não triunfar no clássico.



Benfica e FC Porto desempatam a hegemonia da última década no futebol português.



“Águias” e “dragões” somam quatro campeonatos cada desde 2010 e quem levantar o troféu este sábado passa para a frente na contabilidade dos últimos nove anos.



A lotação do Estádio da Luz está esgotada prevendo-se 65 mil espetadores nas bancadas.



Para o FC Porto-Sporting continua a haver bilhetes devendo registar-se uma assistência a rondar os 45 mil espetadores.

Planos de segurança

Em Lisboa, na Praça do Marquês de Pombal, local habitual das celebrações do Benfica, a estrutura que poderá receber a equipa encarnada já se encontra montada e a Polícia de Segurança Pública deverá revelar esta sexta-feira o plano de segurança.



No Porto, no caso dos azuis e brancos conquistarem o título a segurança será reforçada na Avenida dos Aliados e na Rotunda da Boavista (local escolhido pelos adeptos do Benfica para festejar os títulos do clube).

Equipas preparam estratégias

A equipa do Benfica cumpriu o seu habitual plano semanal de trabalho.



Quase sempre presente o presidente Luís Filipe Vieira tem seguido de perto o trabalho da equipa.



O plantel mantém-se todo operacional e às ordens do treinador Bruno Lage.



Na equipa do FC Porto o argelino Brahimi treina condicionado e só dificilmente integrará o lote de convocados para o jogo com o Sporting.