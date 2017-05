Benfica e FC Porto preparam jogos de risco

Mário Aleixo - RTP 02 Mai, 2017, 10:17 / atualizado em 02 Mai, 2017, 10:18 | 1.ª Liga

Os “dragões” a três pontos dos insulares jogam, a partir das 20h30, no estádio do Funchal, mais um jogo com caráter decisivo.



A margem de erro dos azuis e brancos é nula e enfrentam um adversário que quer manter o sexto lugar que dá acesso à Liga Europa e ainda espreita um deslize do Sporting de Braga para chegar à quinta posição que está a quatro pontos de distância.



Os portistas avançam para o desafio com os madeirenses na certeza de que Maxi Pereira ficará de fora, depois de ter sido expulso do encontro com o Chaves.



Layún é a principal alternativa para substituir o uruguaio. O internacional mexicano atravessa uma fase de menor fulgor e a última vez que foi utilizado foi a 19 de março frente ao V. Setúbal e foi substituído aos 60 minutos.



Jiménez ou Mitroglou



O Benfica entrará em campo 24 horas depois do FC Porto, a partir das 20h15 de domingo para defrontar o Rio Ave no terreno deste.



Sem lesões na equipa da Luz, a cinco dias do desafio há a expetativa de se saber a viabilidade de Raul Jiménez poder substituir Mitroglou no ataque dos encarnados. Porquê?



Jiménez foi lançado frente a Sporting e Estoril no decorrer dos jogos e mostrou estar num bom momento de forma. Em contraste Mitroglou é o quinto jogador mais utilizado no plantel encarnado e denota algum desgaste.



A confirmar-se a troca de avançados Jiménez poderá ser uma arma importante para ajudar a derrubar a muralha vila-condense.



Mitroglou já apontou 26 golos mas entre março e abril só apontou dois.



Jiménez não é titular no campeonato desde a jornada 14, na visita ao campo do Estoril, a 17 de dezembro.



O adversário da equipa da Luz está no sétimo lugar do campeonato a dois pontos do sexto que é do Marítimo, a tal posição que dá acesso à Liga Europa.