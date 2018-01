Benfica e Sporting ultimam detalhes para o dérbi na Luz

Mário Aleixo - RTP 02 Jan, 2018, 08:35 / atualizado em 02 Jan, 2018, 08:35 | 1.ª Liga

As duas equipas partem para o encontro separadas por três pontos com vantagem para os “leões” que estão igualados no primeiro lugar da classificação com o FC Porto, ambos com 39 pontos.



As duas equipas preparam-se para se apresentar praticamente na máxima força. A única ausência certa é a do capitão das “águias” Luisão que se encontra lesionado.



Esta terça-feira as duas equipas ensaiam os últimos detalhes antes do jogo e os treinadores fazem em conferência de imprensa a antevisão da partida, durante a tarde.



Esta jornada da I Liga começou a 23 de dezembro com o desafio V. Guimarães-Tondela que os beirões venceram por 1-0.

Campeonato acelera após as festas

Quarta-feira realizam-se mais seis jogos: Aves-Moreirense, Boavista-Sp. Braga e Marítimo-Chaves, todos às 18h15; Feirense-FC Porto e Rio Ave-P. Ferreira, ambos às 20h15 com o dia a terminar com o dérbi da Luz.



A jornada só termina na quinta-feira com os encontros: V. Setúbal-Estoril (18h15) e Portimonense-Belenenses (20h15).



Sexta-feira é dia de pausa e no sábado arranca a 17ª jornada do campeonato, com o Benfica a visitar o Moreirense, o Sporting a receber o Marítimo e o FC Porto a fazer as honras da casa ao V. Guimarães.