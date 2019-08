Benfica goleador tenta manter a chama no Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2019, 08:10 / atualizado em 16 Ago, 2019, 08:10 | 1.ª Liga

Depois de ter erguido a Supertaça portuguesa com uma goleada por 5-0 ao Sporting, no Algarve, e de se ter estreado no campeonato com nova “chapa cinco” ao Paços de Ferreira, o Benfica defronta o Belenenses SAD, que vem de um empate em Portimão.

FC Porto posto à prova

Também no sábado, e ainda a recuperar do choque do afastamento na terceira eliminatória da Liga dos Campeões, o FC Porto irá tentar somar os primeiros pontos na prova frente ao Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, depois da derrota por 2-1 sofrida em casa do recém-promovido Gil Vicente.



O Vitória de Setúbal apresenta-se frente aos portistas com um ponto conquistado em casa diante do Tondela (0-0) e irá procurar tirar partido do momento negativo dos “dragões”, que sofreram duas derrotas consecutivas, para somar pontos.

Polos opostos

Ainda no sábado, o Moreirense recebe o Gil Vicente, numa partida com estados de espírito completamente diferentes, dado que um vem de uma derrota por 3-1 com o Sporting de Braga e outro de um triunfo por 2-1 sobre o FC Porto.

Sp. Braga testa o Sporting

O Sporting, que ainda não encontrou o caminho das vitórias desde o final da época passada e que na primeira jornada empatou em casa do Marítimo (1-1), recebe no domingo o Sporting de Braga, no jogo de maior cartaz da ronda.



A equipa minhota jogou com o Brondby, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e confirmou o apuramento para o “play-off”, depois de ter vencido por 4-2 na Dinamarca.

V. Guimarães quer estrear-se a ganhar

Também no domingo, o Vitória de Guimarães, que viu protelada a estreia na I Liga pelo adiamento do jogo em casa do Rio Ave, devido a problemas estruturais em uma bancada do estádio vila-condense, recebe o Boavista.



O confronto com os “axadrezados”, que somam três pontos na sequência do triunfo em casa frente ao Desportivo das Aves (2-1), surge depois de os vimaranenses terem assegurado o apuramento para o 'play-off' da Liga Europa, na quarta-feira, quando golearam (6-0) na receção aos letões do Ventspils, já depois de terem vencido na primeira mão por 3-0.

Mais jogos

Paços de Ferreira-Santa Clara, jogo entre duas equipas que procuram somar os primeiros pontos na I Liga da época 2019/20, e Desportivo das Aves--Marítimo, são os restantes jogos agendados para domingo.



A segunda ronda abre esta sexta-feira com o recém-promovido Famalicão, que venceu na estreia em casa do Santa Clara (2-0), a receber o Rio Ave, a cumprir o primeiro jogo após o adiamento da partida com o Guimarães, remarcada para 8 de setembro.





A segunda jornada encerra na segunda-feira com o Tondela a receber o Portimonense, numa partida entre duas equipas que empataram a 0-0 na jornada inaugural, respetivamente, em casa do Vitória de Setúbal e na receção ao Belenenses.