Benfica goleia e reduz distâncias para o FC Porto antes do Clássico

Inês Geraldo - RTP Comentários 25 Fev, 2019, 23:22 / atualizado em 25 Fev, 2019, 23:23 | 1.ª Liga

Com o Clássico em mente, o Benfica entrou em campo frente a um Desportivo de Chaves que até foi a primeira equipa a criar perigo. Ao sétimo minuto de jogo, Luther Singh galgou metros no meio-campo do Benfica e cruzou para cabeceamento de Platiny e defesa de Vlachodimos.





Aos 16 minutos, Rúben Macedo rematou forte para defesa difícil de Vlachodimos e três minutos depois, Rafa inaugurou o marcador. Pizzi cruzou para Félix, que com uma grande recepção cruzou e após o corte da defesa do Desportivo de Chaves Rafa aproveitou o esférico perdido para marcar.





Perto da meia-hora, Rafa esteve perto do 2-0 a cruzamento de Grimaldo e Félix testou os reflexos de António Filipe com um cabeceamento. Aos 37 minutos, Seferovic isola de forma perfeita João Félix que rematou para defesa do guardão flaviense e na recarga fuzilou para o segundo da noite.





A fechar a primeira parte, o Benfica saiu bem da pressão alta do Desportivo no meio-campo, Grimaldo isolou Seferovic com um grande passe e o suíço fez o 3-0.





Na segunda metade, o Benfica controlou e viu António Filipe a fazer grandes defesas a remates de Pizzi e companhia. Perto do fim da partida, Bruno Lage promoveu as entradas de Jota e Jonas e o brasileiro regressou aos golos, estabelecendo resultado final em 4-0.





Com este resultado, o Benfica volta a encurtar a distância para o primeiro classificado, o FC Porto, para apenas um ponto, numa altura em que as duas equipas se vão defrontar no campeonato, no sábado, no Estádio do Dragão.