Benfica privilegia área, pé direito e bola corrida para marcar

Lusa 22 Mai, 2017, 12:31 / atualizado em 22 Mai, 2017, 15:03 | 1.ª Liga

Dos 72 golos dos 'encarnados', uns esmagadores 84,7% aconteceram na área, para um total de 61, contra apenas 11 apontados de fora da área.



O pé direito foi também dominador, com 37 tentos, contra 17 de pé esquerdo e 14 de cabeça, sendo que estes números não incluem os quatro tentos na própria baliza.



De bola corrida, os 'encarnados' faturam por 51 vezes, contra 21 de bola parada: sete grandes penalidades, seis em sequência de cantos, cinco após livres, dois de livre diretos e um depois de um lançamento lateral.



No que respeita os minutos, o Benfica privilegiou o último quarto de hora da primeira parte (31 a 45 minutos), e o segundo da etapa complementar (61 a 75), períodos em que faturou em 14 ocasiões.



O terceiro quarto de hora mais fértil foi o segundo da primeira metade (16 e 30 minutos), com 12 golos, contra 11 entre os 76 e os 90.



Nos descontos da primeira parte, o Benfica marcou apenas um tento e, nos da segunda, apontou seis golos, mas só um valeu pontos, o que o central argentino Lisandro López apontou no Estádio do Dragão (1-1), aos 90+2 minutos.



A análise aos minutos dos golos mostra ainda que os 'encarnados' não gostam de 'madrugar': apenas cinco golos nos primeiros 15 minutos, o mais cedo aos sete, o penálti de Jonas na receção ao FC Porto (1-1).



Em termos individuais, o grego Mitroglou foi o melhor marcador, com 16 golos, alguns preciosos, como os que valeram vitórias por 1-0 em Braga e Moreira de Cónegos.



Depois dos 32 tentos da época passada, Jonas ficou-se pelo segundo lugar dos marcadores 'encarnados', com 13, muito por culpa das lesões, que lhe roubaram 14 jogos e não o deixaram apresentar nas melhores condições em mais alguns.



O último lugar do pódio, com 10 tentos, foi arrebatado pelo médio Pizzi, que, por outro lado, 'reinou' em matéria de passes para golo, com oito, contra seis de Salvio e Nelson Semedo e quatro de Jonas e Rafa. Ederson também fez uma.



No que respeita aos golos sofridos, destaque para o facto de o Benfica apenas ter concedido sete na segunda volta, dois após selar o 'tetra', depois de 11 na primeira. Só sofreu mais de um golo em três ocasiões, no reduto do Marítimo (1-2) e nos dois jogos com o Boavista (3-3 em casa e 2-2 fora).



A maioria dos golos aconteceu na área (16, contra dois fora), e de bola corrida (11, contra três em sequência de canto, dois em sequência de livre, um de livre direto e outro de grande penalidade).



Destaque ainda para o facto de quase metade dos 16 golos sofridos - 12 por Ederson, em 27 jogos, e seis por Júlio César, em oito -- terem sido apontados de cabeça, incluindo os primeiros quatro, até à 10.ª ronda, sendo que o 'problema' acabou à 19.ª.