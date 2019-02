Benfica procura nas Aves não deixar fugir o FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Fev, 2019, 08:49 / atualizado em 18 Fev, 2019, 08:49 | 1.ª Liga

Os encarnados tentam recolocar-se à distância de um ponto do campeão nacional, que no sábado venceu por 2-0 na receção ao Vitória de Setúbal e deixou o rival lisboeta com quatro pontos de atraso, no recinto de uma equipa posicionada no 16.º lugar do campeonato, o primeiro em zona de despromoção.



Um triunfo em Vila das Aves permitirá também ao Benfica consolidar a segunda posição na prova e aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o SC Braga, terceiro colocado, que perdeu no domingo por 3-0 na visita ao Sporting, quarto da classificação, a quatro pontos de distância dos minhotos.





O Benfica venceu todas as seis partidas que disputou na I Liga desde que Bruno Lage substituiu Rui Vitória como treinador da equipa de futebol, destacando-se os dois últimos triunfos, no estádio do Sporting, por 4-2, e na receção ao Nacional, por histórico 10-0.





A equipa encarnada só tem duas baixas por lesão: Fejsa e Jardel.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treiandor dos encarnados, Bruno Lage, abordou as exibições positivas dos jovnes ferro e Florentino na Turquia e garantiu que tal facto não inviabiliza o regresso à equipas dos dois joagdores lesionados depois de recuperarem.









Do lado dos anfitriões o técnico dos avenses, Augusto Inácio, no lançamento da partida sublinhou o respeito que a equipda da Luz denota pelo D. Aves.









Lage poupou vários habituais titulares na vitória (2-1) de quinta-feira no recinto dos turcos do Galatasaray, para a Liga Europa, que poderão regressar hoje ao 'onze' benfiquista frente a uma equipa em situação delicada, mas que venceu três dos últimos quatro jogos na prova.