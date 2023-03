Benfica recebe Famalicão à entrada da reta final do campeonato

Os encarnados chegam à 23.ª jornada embalados com uma vantagem importante para o campeão FC Porto e para o Sporting de Braga, estes a 10 pontos, depois de uma jornada em que ambos os perseguidores tiveram derrotas.



Na jornada, o Benfica entra em campo diante do Famalicão a partir das 21h15 de hoje no Estádio da Luz, antes de receber na terça-feira o Club Brugge, na segunda mão dos oitavos de final da "Champions", com uma vantagem de 2-0 trazida de Bélgica.



O Famalicão chega à Luz no nono lugar, num momento bom para a equipa de João Pedro Sousa, que vem de duas vitórias, fora com o Santa Clara e em casa com o Portimonense, embora seja curta a margem entre o nono e o 14.º, com a diferença de um ponto.



Desta vez, a tarefa não será facilitada e Roger Schmidt - que estará ausente do banco por ter sido expulso - não poderá contar com Gonçalo Guedes e, possivelmente, Chiquinho.



No Famalicão ainda sem Jhonder Cádiz e, agora, Alex Dobre e Santi Colombatto, pelo menos duas alterações terão de ser feitas no onze inicial.



Antes do Benfica-Famalicão, entram em campo Boavista e Arouca, no Estádio do Bessa, a partir das 19h00, num jogo entre duas equipas tranquilas, os "axadrezados" em oitavo, com 29 pontos, e os arouquenses em sexto, com 33.



O FC Porto visita no sábado o Desportivo de Chaves (20h30), já depois de o Sporting jogar em casa do Portimonense (18h00), enquanto o Sporting de Braga defronta no domingo na Pedreira o Rio Ave (20h30).