Benfica-Sporting vai pôr a Luz ao rubro com lotação esgotada

Mário Aleixo - RTP 03 Jan, 2018, 08:05 / atualizado em 03 Jan, 2018, 08:05 | 1.ª Liga

As duas equipas encontram-se quase na máxima força. Só Luisão está lesionado na formação encarnada.



O dia do jogo nasceu sem se saber qual o árbitro da partida, dúvida que será desfeita ao longo desta quarta-feira.



Na terça-feira os dois treinadores em conferência de imprensa fizeram a antevisão da partida.



Para o Benfica o jogo é importante, tendo em conta o nome do visitante, mas não é decisivo,



afirmou o treinador Rui Vitória, sem esconder que quer vencer e denunciando o ataque de que o clube tem sido alvo fora dos terrenos de jogo.





As contas do campeonato

Os outros jogos da jornada



Também o Sporting está preparado para ganhar na Luz afirmou o técnico Jorge Jesus, depois de ganhar uma vez e perder outra nas visitas que fez á Luz como treinador da equipa leonina.O cenário está montado e a lotação do recinto vai esgotar obrigando as autoridades a cuidados redobrados com a segurança do espetáculo que é de risco elevado, como assegurou o intendente Pedro Pinho da Polícia de Segurança Pública.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Alexandre Afonso, a reportagem de João Gomes Dias e Eduardo Gonçalves e os comentários de José Nunes.“Águias” e “leões” defrontam-se esta quarta-feira no 301º dérbi lisboeta, em jogo que pode ser capitalizado pelo líder FC Porto que pode isolar-se na frente do campeonato se vencer em Santa Maria da Feira e o Sporting não ganhar.À entrada para a 16ª jornada, penúltima da primeira volta, “dragões” e “leões” são os únicos invictos e estão no topo da tabela, com 39 pontos, mas com vantagem na diferença de golos para os portistas, com as “águias” a três pontos.Na Luz o Benfica poderá surgir mais pressionado, uma vez que já foi eliminado da Taça de Portugal, da Taça da Liga e das competições europeias, podendo, em caso de derrota, ficar a seis pontos da liderança.O Sporting, que perdeu em sete das últimas 10 visitas ao terreno do rival, procura a quinta vitória consecutiva na I Liga, cinco dias depois de empatar 1-1 na visita ao Belenenses para a Taça da Liga.A precoce eliminação na Taça da Liga permitiu aos encarnados pouparem vários jogadores na visita ao Vitória de Setúbal (2-2), algo que o Sporting não fez no terreno do Belenenses.O dérbi vai ter início uma hora e 15 minutos depois de o FC Porto entrar em campo em casa do Feirense, que, na última temporada, empatou duas vezes no Dragão, mas que foi goleado em casa para o campeonato (4-0).O FC Porto tenta a terceira vitória consecutiva na I Liga e a sexta em todas as competições, perante um Feirense que regressou na última ronda aos triunfos, após sete desaires consecutivos.Na luta por um lugar que dê acesso às competições da UEFA, o Sp. Braga visita o Boavista, o Marítimo recebe o Desportivo de Chaves e o Rio Ave terá a visita do Paços de Ferreira.Depois de ter saído da zona de despromoção na última jornada, o Moreirense visita o Desportivo das Aves.- Sábado, 23 dez:Vitória de Guimarães -- Tondela, 0-1- Quarta-feira, 3 jan:Boavista - Sporting de Braga, 18h15Marítimo - Desportivo de Chaves, 18h15Desportivo das Aves - Moreirense, 18h15Feirense - FC Porto, 20h15Rio Ave - Paços de Ferreira, 20h15Benfica -- Sporting, 21h30- Quinta-feira, 4 jan:Vitória de Setúbal - Estoril-Praia, 18h15Portimonense - Belenenses, 20h15.