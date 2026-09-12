Borges insiste que campeonato é "a verdadeira Champions" do Sporting

“Bem-vindos ao campeonato. A nossa verdadeira ‘Champions’ é o campeonato. Esse é o nosso objetivo. Claramente, é o nosso grande objetivo. Convém alertar e perceber que a exigência para o Famalicão tem de ser ainda maior do que a exigência para o Galatasaray”, vincou o técnico ‘verde e branco’, em conferência de imprensa, em Alcochete.



Menos de 72 horas após a vitória frente aos turcos, por 3-1, Borges reconheceu que “estes dias” entre a estreia na Liga dos Campeões 2026/27 e a visita ao Famalicão foram passados a “chamar a atenção” dos jogadores, pois o calendário “não dá tempo para respirar” e frisou que é preciso “olhar para o Famalicão com muito respeito”.



“Agora começa a vir aquela fase que é a Liga dos Campeões, o campeonato, e aquela mudança de ‘chip’, às vezes, não é a melhor. Temos de conseguir manter a equipa ligada, com o mesmo foco, o mesmo rigor, o mesmo ‘mindset’, porque o nosso grande objetivo é o campeonato e temos de entrar [em campo, frente ao Famalicão], com a mesma atitude competitiva que entrámos na quarta-feira, na Liga dos Campeões”, apontou o transmontano.



Para isso, o técnico admitiu que “poderá acontecer uma ou outra mudança” na equipa, no domingo, mas não poderá contar, ainda, com o defesa Ba e com o médio João Simões, que recuperam de lesões, para defrontar um adversário que, apesar de seguir em 14.º lugar no campeonato, “tem feito bons jogos e merecia, claramente, ter mais pontos”.



“[Famalicão] é uma saída sempre difícil para qualquer equipa, mas, dentro disso, é uma equipa que vai querer ter bola, que cria muitas oportunidades e que não tem pontuado tanto como merecia, talvez até um bocadinho pela sua juventude”, analisou o técnico.



O Sporting visita o Famalicão no domingo, em encontro da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.



A equipa orientada por Rui Borges procura a quinta vitória consecutiva no campeonato para, no mínimo, manter o terceiro lugar, a dois pontos do líder, o FC Porto, que hoje visita o Casa Pia, e os mesmos pontos que o segundo classificado, o Benfica, que recebe o Gil Vicente, no domingo.



Já o Famalicão, orientado por Carlos Carvalhal, ainda persegue o primeiro triunfo na I Liga 2026/27, onde soma apenas três pontos, resultantes de três empates, dois dos quais nas duas últimas rondas, frente a Gil Vicente (0-0, casa) e Estrela da Amadora (2-2, fora).



