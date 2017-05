Bruno Carvalho reeleito presidente do Chaves

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 08:06 | 1.ª Liga

O presidente da direção do Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, foi reconduzido no cargo, depois de liderar a única lista candidata às eleições.



As eleições para os corpos gerentes do emblema transmontano decorreram na última terça feira e contaram com a participação de 209 associados que elegeram o presidente com 2.074 votos, não tendo havido nenhum voto em branco ou nulo.



Bruno Carvalho, filho do investidor do clube de Trás-os-Montes Francisco Carvalho, assumiu os destinos do emblema azul-grená em 2011, como presidente da Comissão Administrativa, e, em 2013, assumiu a presidência da direção.



"Agradeço às pessoas especiais que estão neste projeto desde 2011, projeto esse que resulta de um sonho de uma pessoa, Francisco Carvalho", disse aos sócios, após terem sido conhecidos os resultados.



Quando assumiu os destinos do clube, Bruno Carvalho tinha como objetivo colocar o Desportivo de Chaves na I Liga portuguesa de futebol, algo conseguido na época passada, depois de 17 anos.



"Está no lugar que merece e de onde nunca deverá sair, está cumprido o sonho", afirmou.



O presidente reeleito realçou que é importante mudar as mentalidades do futebol português, estimulando as pessoas a apoiar primeiro o clube da terra e, só depois, os restantes porque só assim será possível diminuir assimetrias.



Após as eleições realizou-se uma Assembleia-Geral extraordinária, na qual foi apresentada uma proposta de alteração dos estatutos do clube, que será votada a 26 de maio, e que, entre outras alterações, propõe que a reeleição dos corpos gerentes não esteja sujeita à limitação de mandatos.